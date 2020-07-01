Cанатории Ессентуков - цены на 2020 год с лечением, путевки все включено

Перед поездкой на отдых и лечение в санатории Ессентуков, необходимо составить бюджет расходов. В плане рачительного расходования денежных средств, Ессентуки является одним из самых выгодных курортов, оставляющих по соотношению цена/качество лечение далеко позади такие известные мировые курорты, как "Карловы Вары" в Чехословакии, "Трускавец" в Украине. Причина ценового первенства курортного лечения в Ессентуках в том, что в советское время в Ессентуках был создан уникальный, не имеющий аналогов в мире бальнеологический комплекс, так как каждый санаторий по-существу представляет из себя оздоровительный комплекс, состоящий из первоклассной поликлиники, огромного отеля, ресторана, спортивно зала, бассейна, концертного зала, танцпола и минипарка. В советское время понимали, что каждый рубль, вложенный в здоровье человека, окупается государству в десять раз за счет увеличения работоспособности, здоровья и продолжительности жизни человека.

Цены на путевки в санатории Ессентуков

Наиболее выгодным с точки зрения стоимости отдыха является приобретение путевки в санатории города-курорта, поскольку в ее цену входит проживание, питание и лечение. В зависимости от санатория, категории номера и качества сервиса цены на такие услуги начинаются с 2000 рублей в сутки с лечением, а оздоровительная путевка в санатории стоит от 1980 рублей в сутки при двух местном размещении в стандартном номере. В санатории по оздоровительным путевкам принимают гостей от 3-х дней, по путевкам с лечением от 10-ти дней до 21-ого дня.

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Дорогие и элитные VIP санатории в Ессентуках

Санаторий "Русь" Сертифицированный 4-х звездный отель-санаторий, оборудован современным и разнообразным лечебным, диагностическим оборудованием, разработаны и применяются для лечения отдыхающих программы продления жизни человека.

Разнообразное диетическое питание для отдыхающих доступно по системе меню-заказ и шведский стол. Качество и разнообразие питания в санатории удовлетворяет самым изысканным вкусам отдыхающих.

Cанаторий "Русь" обладает самыми лучшими в Ессентуках комплексом SPA-услуг, крытым бассейн длиной 46 м., великолепной парковой территорией с комплексом фонтанов

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Санаторий «Источник» - ультрасовременный санаторный комплекс радушно открыл свои двери в курортном сезоне 2016 года. В строительстве и отделке этого самого фешенебельного в Ессентуках санатория, использованы самые экологически чистые и дорогие материалы. Состав, уровень и новизна медицинского оборудования санатория, не имеет аналого по курорту Ессентуки.

В составе санатория два отдельных 10-ти этажных корпуса, соединенных между собой теплым переходом, медицинский корпус, отделение лечебного СПА, крытый бассейн, два обеденных зала, лобби-бар, фитнес-зал, детский клуб.

Санаторий расположен в самом центре курортной зоны города Ессентуки, в ста метрах от парка и напротив знаменитой исторической грязелечебницы им Семашко. В санаторий «Источник» есть собственный питьевой бювет, прямо из недр земли подаются природные минеральные воды «Ессентуки №4» и «Ессентуки Новая»...

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Санаторий «Истокъ» - частный санаторий VIP-класса, его главный корпус - памятник архитектуры 19 века, он удобно расположен между санаторием «Москва», Ессентукской грязелечебницей и центральным питьевым бюветом. Санаторий славится отработанной десятилетиями политикой гостеприимства, которая выражается в индивидуальном подходе и персональному вниманию к каждому клиенту.

Санаторий "Истокъ" располагает необходимыми для лечения оборудованными медицинскими кабинетами, великолепным косметологическим и SPA комплексом и его вместимость в несколько раз меньше чем в санатории "Москва" и составляет всего 120 мест, поэтому его считают самым респектабельным и тихим санаторием - клубом

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Недорогие санатории Ессентуков - самые дешевые цены на путевки в 2020 году

В 2020 году с наиболее дешевыми ценами на путевки открыли год в санатории "Украина" с их акцией любой номер по цене 2000 руб. в сутки на любой номер и статусом "все включено", что на практике означало что путевки в люксы и в простые стандарты стоили одинаково, но люксы раскупались мгновенно и выбирать можно было только однокомнатные улучшенные номера. Самые низкая стоимость путевки с лечением в санатории "Украина" обусловлена отсутствием современного уровня комфорта и устаревшей обстановки номеров. Однако диетическое питание, лечение в том числе диабета, лечебная физкультура в санатории находятся на должном уровне. Несомненным преимуществом санатория "Украина" является большой бассейн длиной 24 метра и теплые переходы между корпусами санатория. С учетом действующей программы лечения сахарного диабета, санаторий "Украина" с уверенностью можно назвать самым дешевым санаторием для диабетиков

Следующим санаторием предлагающим самые недорогие путевки в 2020 году является санаторий "Виктория". Причина сниженной цены является та же, что и в санатории "Украина" - слабая привлекательность номеров из-за устаревшей обстановки, а несомненным плюсом приобретения путевки в санаторий "Виктория" является наличие собственной курортной поликлиники с самым большим штатом врачей, мощной диагностической, лабораторной и лечебной базой.

Из недорогих санаториев мы рекомендуем выбрать в 2020 году отдых в санатории "Центросоюз". В этом санатории на хорошем уровне находится как номерной фонд, так и лечебная база. Организована лечебная физкультура в собсвенном бассейне и диетическое питание.

Подробнее о текущих акциях на самые дешевые путевки в санатории Ессентуков...

Официальные прейскуранты цен санаториев в Ессентуках с лечением

Санатории высшей ценовой категории - VIP

Санатории средней ценовой категории

Санаторий "Шахтёр" путевка с лечением от 3310 руб./сут. Санаторий "Шахтёр" - официальный сайт, цены на 2020 год Санаторий "Шахтёр" прайс-лист с 01.03.2020 по 31.10.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 1-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1,2 ТВ, хол 2 категория 2К1м1к1,2 4500 54000 63000 94500 2-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1 ТВ, хол 2 категория 2К2м1к1 3750 45000 52500 78750 1-местный 1-комнатный бизнес корпуса № 2 ТВ, хол 1 категория 1К1м1к2 4900 58800 68600 102900 2-местный 1-комнатный бизнес корпуса № 1, 2 Тв,хол 1 категория 1К2м1к1,2 3950 47400 55300 82950 2-местный 1-комнатный бизнес корпуса № 4, 5 Тв,хол, 1 категория 1К2м1к4,5 4250 51000 59500 89250 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 ТВ, хол СТУДИЯ С2м1к1 4500 54000 63000 94500 2–местный 2-комнатный люкс корпус № 1 ТВ, хол, рест. пит. ЛЮКС Л2м2к1 5000 60000 70000 105000 2–местный 2-комнатный люкс корпуса № 4, 5 ЛЮКС Л2м2к4,5 5250 63000 73500 110250 2-местные 3-комнатные апартаменты корпус № 5 Тв,хол,рест.пит. АПАРТАМЕНТЫ А2м3к5 5500 66000 77000 115500

Дополнительные услуги и программы

С 1.02.2019 возможно проживание с домашним животным 1000 рублей в сутки, подробности по телефону 8-800-100-1265 С 1.02.2020 года в путевку Оздоровление и отдых, входит бассейн без ограничений на весь срок пребывания. с 1.02.2020 года отдельный прейскурант на Лечение Сахарного диабета, теперь возможен заезд от 10 дней. с 1.02.2019 вводятся новые спец программы " Дыши полной грудью" и "Движение без боли".

ПРЕЙСКУРАНТ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ТОНУС» цены действуют с 22.02.19 по 31.12.19 г.

№ Категория номера № корп Кол-во мест цена Осн Доп 1 чел 2 чел 1 Стандарт одноместный,1-комн. 1 1 1 4130 - 2 Стандарт двухместный,1-комн. * 1 2 1 5130 3430 3 Бизнес одноместный, 1-комн. 1,2 1 1 4330 - 4 Бизнес двухместный, 1-комн. 1,2 2 1 5530 3730 5 Студия, двухместный 1-комн. 1 2 2 6730 4130 6 Люкс, двухместный 2-комн. 1 2 2 7530 4530 В стоимость путевки входит: Проживание в номере выбранной категории;

Трехразовое питание по системе «шведский стол» в ресторане курорта; Лечение по выбранной программе;

Бесплатный wi-fi;

Бассейн, тренажерный зал;

Бесплатный прямой и обратный VIP-трансфер в аэропорт "Минеральные Воды", заказывайте по телефону 8-800-100-1265 В стоимость путевки входит: Заезд – после 12:00

Выезд – до 11:00

Прейскурант цен на VIP-номера коттеджи «Дача Генерала Макарова» и «Лермонтовский»

№ Категория номера № корп Кол-во мест цена Осн Доп 1 чел 2 чел 1 Бизнес двухместный, 1-комн. 4,5 2 1 5530 3730 2 Люкс, двухместный 2-комн. 4,5 2 2 7930 4730 3 Апартаменты, двухместный 3-комн. 5 2 2 8230 4730 В стоимость путевки входит: Проживание в номере выбранной категории в отдельном коттедже, рассчитанном на 10-13 номеров (все номера оснащены индивидуальной сигнализационной системой, кондиционерами, телефонами, а так же гладильной комнатой на коттедж);

Трехразовое питание по системе «шведский стол»;

Лечение по выбранной программе;

Бесплатный wi-fi;

Бассейн, тренажерный зал;

Бесплатный прямой и обратный VIP-трансфер в аэропорт "Минеральные Воды", заказывайте по телефону 8-800-100-1265.

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Санаторий им. Сеченова путевка с лечением от 2660 руб./сут. Санаторий им. Сеченова - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "им.Сеченова" прайс-лист с 01.08.2020 по 31.12.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2-х мест. 1-комн. со всеми удобствами (1 место) /блок/ 3К2м1к1 3 Категория тв., хол. 3 400 40800 47600 71400 1-мест. 1-комн. со всеми удобствами /блок/ 3К1м1к1 3 Категория тв., хол. 3 650 43800 51100 76650 1-мест. 1-комн. со всеми удобствами 2К1м1к1 2 Категория тв., хол. 4 150 49800 58100 87150 2-мест. 1-комн. со всеми удобствами 2К2м1к1 2 Категория тв., хол. 3 750 45000 52500 78750 2-мест. 1-комн. со всеми удобствами Улучшенной планировки 1К2м1к1 1 Категория тв., хол. 3 950 47400 55300 82950 2-мест. 2-комн. "Полулюкс" (1 место) Пл2м2к1 Полулюкс тв., хол. 4 250 51000 59500 89250 2-мест. 2-комн. "Люкс" (1 место) №119 Л2м2к1…119 Люкс тв., хол. 5 000 60000 70000 105000 2-мест. 2-комн. "Люкс" (1 место) №121 Л2м2к1…121 Люкс тв., хол. 5 000 60000 70000 105000 2-мест. 2-комн. "Люкс" (1 место) №№221,№223, 321, 323, 421, 423 Л2м2к1…221 Люкс тв., хол. 5 350 64200 74900 112350 2-мест. 2-комн. "Люкс" (1 место) №№ 203, 303 Л2м2к1…203 Люкс тв., хол. 5 650 67800 79100 118650 2-мест. 3-комн. "Люкс" (1 место) №403 Л2м3к1…403 Люкс тв., хол. 5 900 70800 82600 123900 2-мест. 3-комн. "Люкс" (1 место) №101 Л2м3к1…101 Люкс тв., хол. 7 050 84600 98700 148050 * дети принимаются от 5 до 14 лет и им предоставляется скидка -25%, дети от 3 до 5 лет принимаются без лечения (питание, проживание) скидка -50% от стоимости основного места описание санатория

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Санаторий "Нива" путевка с лечением от 2800 руб./сут. Санаторий "Нива" - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Нива" прайс-лист с 01.06.2020 по 31.12.2020 Номерной фонд Описание номеров сутки 12 14 21 1-местный 1-комнатный стандарт 2К1м1к 2 Категория тв., хол. 3 750 30000 35000 52500 2-местный 1-комнатный стандарт 2К2м1к 2 Категория тв., хол. 3 250 31800 37100 55650 1-местный 1-комнатный 1 категории 1К1м1к 1 Категория тв., хол. 3 550 42600 49700 74550 2-местный 1-комнатный 1 категории 1К2м1к 1 Категория тв., хол. 3 100 33600 39200 58800 2-местный 2-комнатный семейный № 225 1К2м2к225 1 Категория тв., хол. 4 150 36000 42000 63000 2-местный 2-комнатный семейный № 325, 425 1К2м2к325, 425 1 Категория тв., хол. 4 750 57000 66500 99750 2-местный 2-комнатный семейный № 525 1К2м2к525 1 Категория тв., хол. 5 450 65400 76300 114450 описание санатория

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Санаторий "Долина Нарзанов" путевка с лечением от 4300 руб./сут. Санаторий "Долина Нарзанов" - официальный сайт, цены на 2020 год Официальные цены на путевки с лечением санаторий "Долина нарзанов" Ессентуки с 01.07.2020 по 31.08.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2 местный стандартный ТВ,хол 1 комнат. 5420 65040 75880 113820 2 местный комфорт ТВ,хол 1 комнат. 5945 71340 83230 124845 1 местный комфорт ТВ,хол 1 комнат. 7100 85200 99400 149100 2 местный "Люкс" ТВ,хол 2 комнат. 7100 85200 99400 149100 2 местный Апартамент ТВ,хол 1 комнат. 9988 119856 139832 209748 2 местный "Сюит" ТВ, хол, тел 2 комнат. 10145 121740 142030 213045 описание санатория

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Санаторий "Жемчужина Кавказа" Ессентуки путевка с лечением от 2600 руб./сут. Санаторий "Жемчужина Кавказа" Ессентуки - цены официального сайта на 2020 года Cанаторий "Жемчужина Кавказа" прайс-лист с 21.06.2020 по 14.08.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2-мест. 1-комн. standart 1К2м1к1 1 Категория площадь номера 24 м2 4 600 55200 64400 96600 2-мест. 2-комн. повышенной комфортности 1К2м1ПК 1 Категория площадь номера 38-48 м2 5 600 67200 78400 117600 1-мест. 1-комн. single 1К1м1к1 1 Категория площадь номера 19 м2 5 200 62400 72800 109200 1-мест 1-комн. повышенной комфортности single plus Л1м1к1 ЛЮКС площадь номера 20м2 6 200 74400 86800 130200 4-мест. 2-комн. (семейный номер из двух комнат 2+2) С4м2к1 Студия площадь номера 33 м2 3 400 40800 47600 71400

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Санаторий "Воронеж" путевка с лечением от 2600 руб./сут. Санаторий "Воронеж" - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Воронеж" прайс-лист с 01.07.2020 по 30.09.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2 местный стандарт ТВ, хол 1 комнат. №207-210, 307-310 3 500 42000 49000 73500 1 местный стандарт ТВ, хол 1 комнат. №201-203, 301-303 4 200 50400 58800 88200 2 местный «Люкс» ТВ, хол, тел 2 комнат. №315,317,205,305 5 300 63600 74200 111300 2 местный «Люкс-Апартаменты» ТВ, хол, тел 2 комнат. №5, 214, 206, 306 6 500 78000 91000 136500 * стоимость детской путёвки ниже взрослой на: -20% для детей в возрасте

с 11 до 14 лет включительно * стоимость детской путёвки ниже взрослой на: -30% для детей в возрасте

с 4 до 10 лет включительно * стоимость дополнительно оборудованного места на 20% ниже стоимости полной путёвки описание санатория

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Санаторий "Металлург" путевка с лечением от 2810 руб./сут. Санаторий "Металлург" - официальный сайт, цены на 2020 год Прайс санатория "Металлург" Cанаторий "Металлург" прайс-лист с 16.05.2020 по 15.09.2020 Номерной фонд Удобства в номере Комнат Цена Первая категория (одноместный) Корп.№6  1 4100 Первая категория (одноместный) Корп.№1, №8  1 4100 "Джуниор сюит" (корпус №1) Корп.№1  1 3400 "Люкс" Корп.№ 1,8  2 4300 "Люкс" (коттедж) Корп.№3,4  2 4800 "Апартамент" Корп.№3,4  2 5500

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Санаторий "Россия" путевка с лечением от 3200 руб./сут. Санаторий "Россия" - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Россия" прайс-лист с 13.07.2020 по 15.11.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1 2К2м1к1 2 Категория тв., хол. 3650 43800 51100 76650 2-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 2К2м2к2 2 Категория тв., хол. 3950 47400 55300 82950 3-местный 2-комнатный Семейный корпус № 2 2К3м2к2 2 Категория тв., хол. 3650 43800 51100 76650 2-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 1К2м2к2 1 Категория тв., хол. 4150 49800 58100 87150 3-местный 2-комнатный Семейный номер Р (после ремонта) корп. № 2 1К3м2к2 1 Категория тв., хол. 3850 46200 53900 80850 1-местный 1-комнатный стандарт корпус №№ 1,2 2К1м1к1 2 Категория тв., хол. 4400 52800 61600 92400 1-местный 1-комнатный комфорт корпус №№ 1,2 1К1м1к1 1 Категория тв., хол. 4600 55200 64400 96600 1-местный 1-комнатный уменьшеной площади - корпус № 2 (202,302,111) 2К1м1к2…202 2 Категория тв., хол. 4100 49200 57400 86100 1-местный 1-комнатный Люкс-студия, корпус № 2 (№101) Л1м1к2 Люкс тв., хол. 5000 60000 70000 105000 1-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (№129) Л1м2к2 Люкс тв., хол. 5300 63600 74200 111300 1-местный 2-комнатный корпус № 2 (№122, №220, №319; комнаты изолированные) Л1м2к2...122 Люкс тв., хол. 5300 63600 74200 111300 1-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (422,624) Л1м2к1…422 Люкс тв., хол. 5300 63600 74200 111300 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (201,208,301,308,406, 501,506, 601,608,701,708,801,808) Л2м2к1 Люкс тв., хол. 5150 61800 72100 108150 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (206,306) Л2м2к2 Люкс тв., хол. 5150 61800 72100 108150 2-местный 2-комнаный Люкс корпус № 1 (503) Л2м2к1…503 Люкс тв., хол. 5650 67800 79100 118650 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 1 (402) Л2м2к1…402 Люкс тв., хол. 6050 72600 84700 127050 2-местный 2-комнатный Люкс корпус № 2 (212,312) Л2м2к2…212 Люкс тв., хол. 5150 61800 72100 108150

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Санаторий им. Калинина путевка с лечением от 3600 руб./сут. Санаторий им. Калинина - официальный сайт, цены на 2020 год Санаторий Калинина прайс-лист с 01.01.2020 по 31.12.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2-местный 1-комнатный 2К2м1к 2 Категория 4000 48000 56000 84000 2-местный 1-комнатный улучшенный 1К2м1к 1 Категория 4400 52800 61600 92400 1-местный 1-комнатный 2К1м1к 2 Категория 5000 60000 70000 105000 1-местный 1-комнатный улучшенный 1К1м1к 1 Категория 5650 67800 79100 118650 2-местный 2-комнатный люкс Л2м2к ЛЮКС 5000 60000 70000 105000 2-местный 2-комнатный люкс № 713, 213, 313 Л2м2к713,213,313 ЛЮКС 6000 72000 84000 126000 2-местный 3-комнатный люкс Л2м3к ЛЮКС 6500 78000 91000 136500

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Санаторий "Казахстан" путевка с лечением от 3700 руб./сут. Санаторий "Казахстан" - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Казахстан" прайс-лист с 01.07.2020 по 31.12.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2-местный 1-комнатный 1категории 1К2м1к1 1 категория 4 500 54000 63000 94500 1-местный 1-комнатный 1 категории 1К1м1к1 1 категория 6 200 74400 86800 130200 2-местный 2-комнатный люкс Л2м2к1 1 категория 5 800 69600 81200 121800 2–местный 3-комнатный люкс Л2м3к1 ЛЮКС 6 300 75600 88200 132300 2–местный 4-комнатный сюит С2м2к1 Сьют 9 200 110400 128800 193200 2 – местный 5-комнатный сюит "Президентский" А2м5к1 Апартамент 15 100 181200 211400 317100

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Санатории экономического класса

Санаторий "Целебный Ключ" путевка с лечением от 1720 руб./сут. Санаторий "Целебный Ключ" - официальный сайт, цены на 2020 год Санаторий "Целебный Ключ" прайс-лист с 01.06.2020 по 30.08.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 1-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже 3К1м1к3 3 Категория 1 770 21240 24780 37170 2-местн 1-комн. 3 категории с удобствами на этаже 3К2м1к3 3 Категория 1 670 20040 23380 35070 1-местн. 1-комн. 3 категории 2-3 этажи 3К1м1к1 3 Категория 2 560 30720 35840 53760 2-местный 1-комн. 3 категории 2-3 этажи 3К2м1к1 3 Категория 2 250 27000 31500 47250 2-местный 1-комн. 3 категории 1 этаж 3К2м1к2 3 Категория 1 990 23880 27860 41790 2-местн. 1-комн. 2 категории 2К2м1к1 2 Категория 2 350 28200 32900 49350 1-местн. 1-комн. 1 категории 1К1м1к1 1 Категория 2 900 34800 40600 60900 2-местн. 1-комн. 1 категории 1К2м1к1 1 Категория 2 650 31800 37100 55650 2-местн. 2-комнатный люкс Л2м2к1 ЛЮКС 3 200 38400 44800 67200 1-местн. 1-комн. 1 категории новый 1К1м1к1Н 1 Категория 3 400 40800 47600 71400 1-местн. 1-комн. 1 категории новый малогабаритный 1К1м1к1НМ 1 Категория 3 100 37200 43400 65100 2-местн. 1-комн. 1 категории новый 1К2м1к1Н 1 Категория 3 100 37200 43400 65100 2-местн. 2-комн. люкс новый Л2м2к1Н ЛЮКС 3 900 46800 54600 81900

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Санаторий "Украина" путевка с лечением от 2000 руб./сут. Санаторий "Украина" - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Украина" прайс-лист с 01.05.2020 по 31.10.2020 Номерной фонд

сутки 12 дней 14 дней 21 дней 2-местный 1-комнатный эконом-класса 2 600 31200 36400 54600 2-местный 1-комнатный стандартный 2 900 34800 40600 60900 1-местный 1-комнатный стандартный 3 300 39600 46200 69300 2-местный 2-комнатный 3 200 38400 44800 67200 2-местный 2-комнатный люкс улучшенный 3 800 45600 53200 79800 Дети (6-14 лет) дополнительное место -25% описание санатория

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Санаторий "Надежда" путевка с лечением от 2200 руб./сут. Санаторий "Надежда" - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Надежда" прайс-лист с 01.06.2020 по 30.08.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2-местн. 2-комнат. люкс Л2м2к1 ЛЮКС 3 060 36720 42840 64260 1-местный 1-комн. улучшенный 1К1м1к 1 Категория 2 985 35820 41790 2-местный 1-комнат. улучшенный 1К2м1к 1 Категория 2 970 35640 41580 62370 1-местный 1-комн. стандартный 2К1м1к 2 Категория 2 835 34020 39690 59535 2-местный 1-комн. стандартный с балконом 2К2м1к1 2 Категория 2 495 29940 34930 52395 2-местный 1-комн. стандартный без балкона 2К2м1к2 2 Категория 2 450 29400 34300 62685

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Санаторий им. Анджиевского путевка с лечением от 2300 руб./сут. Санаторий им. Анджиевского - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Анджиевского" прайс-лист с 01.06.20 по 30.08.2020 Категория номеров, согласно классификации санатория Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп. Место на взрослого Основное место на ребенка Доп. место на ребенка 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) 3 525 2 700 32400 37800 56700 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 3 675 2 800 33600 39200 58800 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) 3 000 3 400 40800 47600 71400 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 3 000 3 400 40800 47600 71400 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) 4 050 3 050 36600 42700 64050 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 4 200 3 150 37800 44100 66150 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) 4 350 3 200 38400 44800 67200 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) 4 500 3 400 40800 47600 71400 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) 4 950 3 650 43800 51100 76650 1-мест. 1-комн. корпус № 1 № 104 (ранее № 20) 3 100 3 450 41400 48300 72450 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 3 150 3 550 42600 49700 74550 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) 3 100 3 450 41400 48300 72450 1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) 3 150 3 550 42600 49700 74550 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) 3 300 3 600 43200 50400 75600 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) 5 325 3 750 45000 52500 78750 описание санатория

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Санаторий "Виктория" путевка с лечением от 2300 руб./сут. Санаторий "Виктория" - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Виктория" прайс-лист с 01.06.2020 по 30.08.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2-мест. 3-комн. апартаменты корпус № 1 А2м3к1 АПАРТАМЕНТЫ тв., хол. 5 100 61200 71400 107100 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 Л2м2к1 ЛЮКС тв., хол. 4 150 49800 58100 87150 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 Л2м2к2 ЛЮКС тв., хол. 4 150 49800 58100 87150 2-мест. 2-комн. корпус № 1 1К2м2к1 1 КАТЕГОРИЯ тв., хол. 3 750 45000 52500 78750 1-мест. 1-комн.1 категории корпус № 1 1К1м1к1 1 КАТЕГОРИЯ тв., хол. 4 000 48000 56000 84000 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 1К2м1к1 1 КАТЕГОРИЯ тв., хол. 3 200 38400 44800 67200 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 1К2м1к2 1 КАТЕГОРИЯ тв., хол. 3 000 36000 42000 63000 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 3 1К2м1к3 1 КАТЕГОРИЯ тв., хол. 3 200 38400 44800 67200 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 2К2м1к3 2 КАТЕГОРИЯ тв., хол. 3 000 36000 42000 63000 2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 4 2К2м1к4 2 КАТЕГОРИЯ тв., хол. 2 350 28200 32900 49350 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 1К1м1к2 1 КАТЕГОРИЯ тв., хол. 4 000 48000 56000 84000 2-мест. 2-комн. 2 категории корпус № 4 2К2м2к4 2 КАТЕГОРИЯ тв., хол. 2 350 28200 32900 49350

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Санаторий "Центросоюза" путевка с лечением от 2430 руб./сут. Санаторий "Центросоюза" - официальный сайт, цены на 2020 год Прайс санатория "Центросоюза" Cанаторий "Центросоюз" прайс-лист с 01.06.2020 по 31.12.2020 Номерной фонд Удобства в номере Комнат Цена руб/сутки/место Двухместный стандарт  1 3 100 Двухместный стандарт  2 3 250 Одноместный стандарт  1 3 500 Двухместный улучшеный  1 3 650 Двухместный улучшеный  2 3 800 Одноместный улучшеный  1 4 300 Двуместный "люкс"  2 4 200

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Санаторий им. Павлова путевка с лечением от 2475 руб./сут. Санаторий им. Павлова - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Павлова" прайс-лист с 01.07.2020 по 01.11.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 2 местный стандарт хол,ТВ 1 комнат. Корпус 1 2850 34200 39900 59850 2 местный стандарт с балконом хол,ТВ 1 комнат. Корпус 1 3150 37800 44100 66150 1 местный стандарт хол,ТВ 1 комнат. Корпус 1 3700 44400 51800 77700 1 местный улучшенный хол,ТВ 1 комнат. Корпус 1 3750 45000 52500 78750 2 местный полулюкс хол,ТВ 2 комнат. Корпус 2 2300 27600 32200 48300 2 местный полулюкс хол,ТВ 2 комнат. Корпус 2 3250 39000 45500 68250 1 местный полулюкс хол,ТВ 1 комнат. Корпус 2 3700 44400 51800 77700 2местный 2 комнатный Люкс хол,ТВ 2 комнат. Корпус 2 2550 30600 35700 53550 описание санатория

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Санаторий "Юность" путевка с лечением от 2500 руб./сут. Санаторий "Юность" - официальный сайт, цены на 2020 год Cанаторий "Юность" прайс-лист с 01.01.2020 по 31.12.2020 Номерной фонд Описание номера сутки 12 14 21 детское отделение отряд 1800 21600 25200 37800 ребёнок на дополнительном месте 2100 25200 29400 44100 ребёнок на основном месте 2600 31200 36400 54600 2 местный стандарт тв, хол, тел. 1-комнат. 3000 36000 42000 63000 1 местный стандарт тв, хол, тел. 1-комнат. 5000 60000 70000 105000 2 местный улучшенный тв, хол 2-комнат. 4000 48000 56000 84000

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Санаторий "Кавказ" путевка с лечением от 2500 руб./сут. Санаторий "Кавказ" - официальный сайт, цены на 2020 год описание санатория

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Клиника ФМБА" путевка с лечением от 2500 руб./сут. Клиника ФМБА" - официальный сайт, цены на 2020 год описание санатория

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Центральный военный санаторий путевка с лечением от 2500 руб./сут. Центральный военный санаторий - официальный сайт, цены на 2020 год описание санатория

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Цены на отдых в пансионатах

Пансионаты в своих прайс-листах указывают цены только за проживание. В отличии от санаториев, Вы можете оплачивать проживание без питания или с питанием, но в любом случае без оздоровительных или медицинских услуг, так как лечебной базы в пансионатах нет. Цены за номер в пансионатах Ессентуков в зависимости от категории номера начинаются от 2000 рублей в сутки с двумя односпальными или одной двух-спальной кроватью. Стоимость одноместного номера стартует от 1200 рублей в сутки. Срок пребывания гостей в пансионатах не регламентируется, но начинается от 1 суток. Расчетный час 12:00

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Ценовой диапазон гостиниц

Если же гость курорта в лечении не нуждается, то остановиться можно в одной из гостиниц, ценовой диапазон которых в зависимости от качества услуг, комфортности и удаленности от центра начинается от 700 рублей и выше. Средняя цена одноместного номера 1200 – 1500 рублей в сутки.











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Стоимость размещения в частном секторе

Плата за проживание 1 человека в частном секторе (квартира или дом) начинается от 350 рублей в сутки. Средняя цена на проживание в частном секторе курортной зоны составляет 600 рублей в сутки на человека. Если условия проживания отвечают самым высоким требованиям по комфорту и расположению к источникам, то цена достигает 1500 рублей в сутки за комнату, при 1-2 местном размещении. Питание в стоимость не входит, а вот принимают гостей частные дома и квартиры от 3-х дней.



Подробнее о ценах и условиях размещения в частном секторе...

Цены на питание в кафе и ресторанах

Стоимость питания в многочисленных кафе и ресторанах Ессентуков лежит в широком ценовом диапазоне. Так размер среднего чека в недорогом ресторане может начинаться от 620 рублей, а обед в лидере рейтинга кафе грузинской кухни «Камарджопа» обойдется в 1000 рублей.

Подробнее о ресторанах и кафе...

Стоимость экскурсий из Ессентуков

Цена экскурсионного обслуживания в зависимости от маршрута и времени, которое поездка занимает, колеблется в широких пределах:

автобусно-пешеходная экскурсия по Ессентукам стоит 350 рублей;

самая дальняя однодневная экскурсия в г. Грозный стоит 2200 рублей;

2-х дневная поездка в ущелье Узункол обойдется в уже в 3200 рублей на человека.

Подробнее о стоимости и полном списке экскурсий...

Цены на проезд в общественном транспорте

Стоимость маршрутного такси в Ессентуках – 17 рублей, а пользование услугами таксомотора начинается от 60 рублей и максимально 120-130 рублей.

Если вы хотите узнать о стоимости трансфера или такси из а/п Минепальные Воды...

Цены на основные продукты питания

Для понимания уровня цен в Ессентуках на продукты питания, мы укажем ценовой диапазон Ессентукского городского рынка, стоит отметить, что здание рынка в Ессентуках является памятником архитектуры и входит в каталог мирового архитектурного наследия ЮНЕСКО:

Цены на овощи и фрукты:

В зависимости от сезона асортимент и цены меняются, тем более на продукцию растениеводства. Мы приводим по состоянию на осень 2020 года:

Картофель 20-25 руб/кг;

Морковь 20-25 руб/кг;

Помидоры 40-80 руб/кг;

Огурцы 60-80 руб/кг;

Капуста 25-30 руб/кг;

Лук 20-25 руб/кг;

Чеснок 225-250 руб/кг;

Петрушка 25 руб/пучок;

Укроп 25 руб/пучок;

Кинза 30 руб/пучок;

Яблоки 60-85 руб/кг;

Бананы 50-70 руб/кг;

Лимон 170 руб/кг.

Цены на молочную продукцию

Цены на молочную продукцию практически не меняются в течении года, по состоянию на осень 2020 года они выглядят так:

Масло сливочное 400-500 руб/кг;

Молоко коровье 55-60 руб/литр;

Сметана 200-300 руб/литр;

Творог 220-250 руб/литр;

Брынза 250-350 руб/литр.

Цены на продукцию животноводства

На рынке как правило продают фермерскую баранину и говядину из экологически чистых горных районов Северного Кавказа, Цены на мясо не меняются в течении года, осенью 2020 г. мясная продукция торгуется по следующим ценам:

Яйца куриные 50-80 руб/десяток;

Масло растительное 60-150 руб./л;

Сало 150-180 руб./кг;

Свинина 350-500 руб/кг;

Баранина 400-500 руб/кг;

Говядина 350-500 руб/кг.

Отзывы о ценовой политике санаториев

Ниже приводим отзывы посетителей города курорта Ессентуки. Если Вы бывали в Ессентуках, оставьте свой отзыв о соотношении цены к качеству услуг в известном Вам санатории. Возможно именно Ваш отзыв поможет другим людям правильно определиться с покупкой путевки с лечением в санатории Ессентуков в 2020 году по выгодной цене.