Cанатории Ессентуков - цены на 2020 год с лечением, путевки все включено

В 2020 году цены на путевки, как в самые дорогие санатории, так и самые дешевые санатории значительно не изменятся. Нормальное колебание цен будет связано с сезонными факторами.
Недорогие путевки в Ессентуки с питанием, лечением и проживанием
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Лучшие предложения 2020 года
VIP - Санатории «Источник» - самый новый и амбициозный санаторий с лучшим расположением, люксовым уровнем стандартных номеров и просто бесконечным перечнем лечебных процедур, отлично спланированных по индивидуальному "графику без очередей"
Санатории «Центросоюз» - лучший выбор для экономичного отдыха с бассейном и лечением в Ессентуках по соотношению "цена - качество"
Санаторий имени Павлова - лучшее предложение по цене среди санаториев без бассейна, но с хорошим расположением и лечебной базой
Санатории «Шахтёр» корпус "Европейский" - отдых в комфорте бизнес-класса с хорошим набором лечебных процедур по средним ценам
Санатории имени Калинина - лучший по лечению сахарного диабета в Ессентуках, с широким выбором номеров по цене и комфорту
VIP - санаторий «Русь» - лучший из лучших в Ессентуках и как парковый SPA-отель и как санаторий по уровню лечения ЖКТ/ОДА/ЛОР/ЦНС
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Санаторий «Источник».
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Перед поездкой на отдых и лечение в санатории Ессентуков, необходимо составить бюджет расходов. В плане рачительного расходования денежных средств, Ессентуки является одним из самых выгодных курортов, оставляющих по соотношению цена/качество лечение далеко позади такие известные мировые курорты, как "Карловы Вары" в Чехословакии, "Трускавец" в Украине. Причина ценового первенства курортного лечения в Ессентуках в том, что в советское время в Ессентуках был создан уникальный, не имеющий аналогов в мире бальнеологический комплекс, так как каждый санаторий по-существу представляет из себя оздоровительный комплекс, состоящий из первоклассной поликлиники, огромного отеля, ресторана, спортивно зала, бассейна, концертного зала, танцпола и минипарка. В советское время понимали, что каждый рубль, вложенный в здоровье человека, окупается государству в десять раз за счет увеличения работоспособности, здоровья и продолжительности жизни человека.
Цены на путевки в санатории Ессентуков
Наиболее выгодным с точки зрения стоимости отдыха является приобретение путевки в санатории города-курорта, поскольку в ее цену входит проживание, питание и лечение. В зависимости от санатория, категории номера и качества сервиса цены на такие услуги начинаются с 2000 рублей в сутки с лечением, а оздоровительная путевка в санатории стоит от 1980 рублей в сутки при двух местном размещении в стандартном номере. В санатории по оздоровительным путевкам принимают гостей от 3-х дней, по путевкам с лечением от 10-ти дней до 21-ого дня.
Санаторий "Русь" Сертифицированный 4-х звездный отель-санаторий, оборудован современным и разнообразным лечебным, диагностическим оборудованием, разработаны и применяются для лечения отдыхающих программы продления жизни человека.
Разнообразное диетическое питание для отдыхающих доступно по системе меню-заказ и шведский стол. Качество и разнообразие питания в санатории удовлетворяет самым изысканным вкусам отдыхающих.
Cанаторий "Русь" обладает самыми лучшими в Ессентуках комплексом SPA-услуг, крытым бассейн длиной 46 м., великолепной парковой территорией с комплексом фонтанов
Санаторий «Источник» - ультрасовременный санаторный комплекс радушно открыл свои двери в курортном сезоне 2016 года. В строительстве и отделке этого самого фешенебельного в Ессентуках санатория, использованы самые экологически чистые и дорогие материалы. Состав, уровень и новизна медицинского оборудования санатория, не имеет аналого по курорту Ессентуки.
В составе санатория два отдельных 10-ти этажных корпуса, соединенных между собой теплым переходом, медицинский корпус, отделение лечебного СПА, крытый бассейн, два обеденных зала, лобби-бар, фитнес-зал, детский клуб.
Санаторий расположен в самом центре курортной зоны города Ессентуки, в ста метрах от парка и напротив знаменитой исторической грязелечебницы им Семашко.
В санаторий «Источник» есть собственный питьевой бювет, прямо из недр земли подаются природные минеральные воды «Ессентуки №4» и «Ессентуки Новая»...
Санаторий «Истокъ» - частный санаторий VIP-класса, его главный корпус - памятник архитектуры 19 века, он удобно расположен между санаторием «Москва», Ессентукской грязелечебницей и центральным питьевым бюветом. Санаторий славится отработанной десятилетиями политикой гостеприимства, которая выражается в индивидуальном подходе и персональному вниманию к каждому клиенту.
Санаторий "Истокъ" располагает необходимыми для лечения оборудованными медицинскими кабинетами, великолепным косметологическим и SPA комплексом и его вместимость в несколько раз меньше чем в санатории "Москва" и составляет всего 120 мест, поэтому его считают самым респектабельным и тихим санаторием - клубом
Недорогие санатории Ессентуков - самые дешевые цены на путевки в 2020 году
В 2020 году с наиболее дешевыми ценами на путевки открыли год в санатории "Украина" с их акцией любой номер по цене 2000 руб. в сутки на любой номер и статусом "все включено", что на практике означало что путевки в люксы и в простые стандарты стоили одинаково, но люксы раскупались мгновенно и выбирать можно было только однокомнатные улучшенные номера. Самые низкая стоимость путевки с лечением в санатории "Украина" обусловлена отсутствием современного уровня комфорта и устаревшей обстановки номеров. Однако диетическое питание, лечение в том числе диабета, лечебная физкультура в санатории находятся на должном уровне. Несомненным преимуществом санатория "Украина" является большой бассейн длиной 24 метра и теплые переходы между корпусами санатория. С учетом действующей программы лечения сахарного диабета, санаторий "Украина" с уверенностью можно назвать самым дешевым санаторием для диабетиков
Следующим санаторием предлагающим самые недорогие путевки в 2020 году является санаторий "Виктория". Причина сниженной цены является та же, что и в санатории "Украина" - слабая привлекательность номеров из-за устаревшей обстановки, а несомненным плюсом приобретения путевки в санаторий "Виктория" является наличие собственной курортной поликлиники с самым большим штатом врачей, мощной диагностической, лабораторной и лечебной базой.
Из недорогих санаториев мы рекомендуем выбрать в 2020 году отдых в санатории "Центросоюз". В этом санатории на хорошем уровне находится как номерной фонд, так и лечебная база. Организована лечебная физкультура в собсвенном бассейне и диетическое питание.
Санаторий "Шахтёр" - официальный сайт, цены на 2020 год
Санаторий "Шахтёр" прайс-лист с 01.03.2020 по 31.10.2020
Номерной фонд
Описание номера
сутки
12
14
21
1-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1,2
ТВ, хол
2 категория
2К1м1к1,2
4500
54000
63000
94500
2-местный 1-комнатный стандарт корпус № 1
ТВ, хол
2 категория
2К2м1к1
3750
45000
52500
78750
1-местный 1-комнатный бизнес корпуса № 2
ТВ, хол
1 категория
1К1м1к2
4900
58800
68600
102900
2-местный 1-комнатный бизнес корпуса № 1, 2
Тв,хол
1 категория
1К2м1к1,2
3950
47400
55300
82950
2-местный 1-комнатный бизнес корпуса № 4, 5
Тв,хол,
1 категория
1К2м1к4,5
4250
51000
59500
89250
2-местный 1-комнатный студия корпус № 1
ТВ, хол
СТУДИЯ
С2м1к1
4500
54000
63000
94500
2–местный 2-комнатный люкс корпус № 1
ТВ, хол, рест. пит.
ЛЮКС
Л2м2к1
5000
60000
70000
105000
2–местный 2-комнатный люкс корпуса № 4, 5
ЛЮКС
Л2м2к4,5
5250
63000
73500
110250
2-местные 3-комнатные апартаменты корпус № 5
Тв,хол,рест.пит.
АПАРТАМЕНТЫ
А2м3к5
5500
66000
77000
115500
Дополнительные услуги и программы
С 1.02.2019 возможно проживание с домашним животным 1000 рублей в сутки, подробности по телефону 8-800-100-1265
С 1.02.2020 года в путевку Оздоровление и отдых, входит бассейн без ограничений на весь срок пребывания.
с 1.02.2020 года отдельный прейскурант на Лечение Сахарного диабета, теперь возможен заезд от 10 дней.
с 1.02.2019 вводятся новые спец программы " Дыши полной грудью" и "Движение без боли".
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ТОНУС» цены действуют с 22.02.19 по 31.12.19 г.
№
Категория номера
№ корп
Кол-во мест
цена
Осн
Доп
1 чел
2 чел
1
Стандарт одноместный,1-комн.
1
1
1
4130
-
2
Стандарт двухместный,1-комн. *
1
2
1
5130
3430
3
Бизнес одноместный, 1-комн.
1,2
1
1
4330
-
4
Бизнес двухместный, 1-комн.
1,2
2
1
5530
3730
5
Студия, двухместный 1-комн.
1
2
2
6730
4130
6
Люкс, двухместный 2-комн.
1
2
2
7530
4530
В стоимость путевки входит:
Проживание в номере выбранной категории;
Трехразовое питание по системе «шведский стол» в ресторане курорта;
Лечение по выбранной программе;
Бесплатный wi-fi;
Бассейн, тренажерный зал;
Бесплатный прямой и обратный VIP-трансфер в аэропорт "Минеральные Воды", заказывайте по телефону 8-800-100-1265
Заезд – после 12:00
Выезд – до 11:00
Прейскурант цен на VIP-номера коттеджи «Дача Генерала Макарова» и «Лермонтовский»
№
Категория номера
№ корп
Кол-во мест
цена
Осн
Доп
1 чел
2 чел
1
Бизнес двухместный, 1-комн.
4,5
2
1
5530
3730
2
Люкс, двухместный 2-комн.
4,5
2
2
7930
4730
3
Апартаменты, двухместный 3-комн.
5
2
2
8230
4730
В стоимость путевки входит:
Проживание в номере выбранной категории в отдельном коттедже, рассчитанном на 10-13 номеров (все номера оснащены индивидуальной сигнализационной системой, кондиционерами, телефонами, а так же гладильной комнатой на коттедж);
Трехразовое питание по системе «шведский стол»;
Лечение по выбранной программе;
Бесплатный wi-fi;
Бассейн, тренажерный зал;
Бесплатный прямой и обратный VIP-трансфер в аэропорт "Минеральные Воды", заказывайте по телефону 8-800-100-1265.
Пансионаты в своих прайс-листах указывают цены только за проживание. В отличии от санаториев, Вы можете оплачивать проживание без питания или с питанием, но в любом случае без оздоровительных или медицинских услуг, так как лечебной базы в пансионатах нет.
Цены за номер в пансионатах Ессентуков в зависимости от категории номера начинаются от 2000 рублей в сутки с двумя односпальными или одной двух-спальной кроватью. Стоимость одноместного номера стартует от 1200 рублей в сутки.
Срок пребывания гостей в пансионатах не регламентируется, но начинается от 1 суток. Расчетный час 12:00
Если же гость курорта в лечении не нуждается, то остановиться можно в одной из гостиниц, ценовой диапазон которых в зависимости от качества услуг, комфортности и удаленности от центра начинается от 700 рублей и выше. Средняя цена одноместного номера 1200 – 1500 рублей в сутки.
Плата за проживание 1 человека в частном секторе (квартира или дом) начинается от 350 рублей в сутки. Средняя цена на проживание в частном секторе курортной зоны составляет 600 рублей в сутки на человека. Если условия проживания отвечают самым высоким требованиям по комфорту и расположению к источникам, то цена достигает 1500 рублей в сутки за комнату, при 1-2 местном размещении. Питание в стоимость не входит, а вот принимают гостей частные дома и квартиры от 3-х дней.
Стоимость питания в многочисленных кафе и ресторанах Ессентуков лежит в широком ценовом диапазоне. Так размер среднего чека в недорогом ресторане может начинаться от 620 рублей, а обед в лидере рейтинга кафе грузинской кухни «Камарджопа» обойдется в 1000 рублей.
Для понимания уровня цен в Ессентуках на продукты питания, мы укажем ценовой диапазон Ессентукского городского рынка, стоит отметить, что здание рынка в Ессентуках является памятником архитектуры и входит в каталог мирового архитектурного наследия ЮНЕСКО:
Цены на овощи и фрукты:
В зависимости от сезона асортимент и цены меняются, тем более на продукцию растениеводства. Мы приводим по состоянию на осень 2020 года:
Картофель 20-25 руб/кг;
Морковь 20-25 руб/кг;
Помидоры 40-80 руб/кг;
Огурцы 60-80 руб/кг;
Капуста 25-30 руб/кг;
Лук 20-25 руб/кг;
Чеснок 225-250 руб/кг;
Петрушка 25 руб/пучок;
Укроп 25 руб/пучок;
Кинза 30 руб/пучок;
Яблоки 60-85 руб/кг;
Бананы 50-70 руб/кг;
Лимон 170 руб/кг.
Цены на молочную продукцию
Цены на молочную продукцию практически не меняются в течении года, по состоянию на осень 2020 года они выглядят так:
Масло сливочное 400-500 руб/кг;
Молоко коровье 55-60 руб/литр;
Сметана 200-300 руб/литр;
Творог 220-250 руб/литр;
Брынза 250-350 руб/литр.
Цены на продукцию животноводства
На рынке как правило продают фермерскую баранину и говядину из экологически чистых горных
районов Северного Кавказа, Цены на мясо не меняются в течении года, осенью 2020 г. мясная продукция торгуется по следующим ценам:
Яйца куриные 50-80 руб/десяток;
Масло растительное 60-150 руб./л;
Сало 150-180 руб./кг;
Свинина 350-500 руб/кг;
Баранина 400-500 руб/кг;
Говядина 350-500 руб/кг.
Отзывы о ценовой политике санаториев
Ниже приводим отзывы посетителей города курорта Ессентуки. Если Вы бывали в Ессентуках, оставьте свой отзыв о соотношении цены к качеству услуг в известном Вам санатории. Возможно именно Ваш отзыв поможет другим людям правильно определиться с покупкой путевки с лечением в санатории Ессентуков в 2020 году по выгодной цене.